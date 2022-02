Nuoto | offese a Federica Pellegrini sul lungomare di Jesolo | la risposta della “Divina”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ieri notte sono comparsi cartelli ingiuriosi nei riguardi disul “delle Stelle” di. Alcuni vandali hanno imbrattato i cartelli di inizio e finepasseggiata rivolgendo pesanti ed immotivateal neo membro del CIO, attualmente di stanza a Pechino per i Giochi Olimpici. Le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo sulla vicenda e si sono già messe all’opera per visionare le registrazioni delle telecamere presenti in loco. “L’inciviltà non risparmia nessuno – commenta il governatoreRegione Veneto Luca Zaia – Nemmeno una campionessa dello sport evita, alla quale rivolgo la mia totale solidarietà. È un bruttissimo gesto, oltre che un reato che va affrontato con rigore e stigmatizzato con ...

'La prossima volta ditemele in faccia le cose, sono una donna, ma so come replicare', Fede Pellegrini, campionessa die vittima di un attacco a suon di cartelloni davvero offensivi a Jesolo, risponde all'anonimo autore. La stories è stata pubblicata sul profilo Instagram della Pellegrini (la trovate ). Vale la ......di cattivo gusto dirette alla sua persona. La polizia sta procedendo d'ufficio per risalire agli autori del gesto, visionando le telecamere di sorveglianza di zona. Per la 'Divina' del"...Alcuni vandali hanno imbrattato i cartelli di inizio e fine della passeggiata rivolgendo pesanti ed immotivate offese al neo membro del CIO, attualmente di stanza a Pechino per i Giochi Olimpici. Le ..."La prossima volta ditemele in faccia le cose, sono una donna, ma so come replicare", Fede Pellegrini, campionessa di nuoto e vittima di un attacco a suon di cartelloni davvero offensivi a Jesolo, ...