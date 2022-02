Nordio: solo il referendum può promuovere la rivoluzione che serve alla giustizia malata (Di venerdì 11 febbraio 2022) Carlo Nordio, magistrato oggi in pensione ma già titolare di inchieste sulle Br e sul Mose, commenta, nel suo nuovo libro, le prospettive della magistratura investita da una crisi senza precedenti. Il libro si chiama “giustizia Ultimo Atto. Da Tangentopoli al crollo della magistratura“, un testo (edito da Guerini e in libreria dal 17 febbraio) nel quale Nordio ammette che Mani pulite si è rivelata una cura più “dannosa” della malattia” che avrebbe dovuto guarire. Nordio: giustizia al capolinea “La giustizia è al capolinea – commenta Nordio in un’intervista a Libero – il discredito del Csm, le lotte intestine tra correnti, le ulteriori rivelazioni di Palamara, l’incertezza del diritto, la lunghezza dei processi, la devastazione delle nostre prerogative costituzionali ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Carlo, magistrato oggi in pensione ma già titolare di inchieste sulle Br e sul Mose, commenta, nel suo nuovo libro, le prospettive della magistratura investita da una crisi senza precedenti. Il libro si chiama “Ultimo Atto. Da Tangentopoli al crollo della magistratura“, un testo (edito da Guerini e in libreria dal 17 febbraio) nel qualeammette che Mani pulite si è rivelata una cura più “dannosa” della malattia” che avrebbe dovuto guarire.al capolinea “Laè al capolinea – commentain un’intervista a Libero – il discredito del Csm, le lotte intestine tra correnti, le ulteriori rivelazioni di Palamara, l’incertezza del diritto, la lunghezza dei processi, la devastazione delle nostre prerogative costituzionali ...

