“Non saremo mai amiche”: Delia Duran fa dietrofront, le ha voltato le spalle (Di venerdì 11 febbraio 2022) La gieffina Delia Duran cambia idea circa il suo rapporto con una delle coinquiline della casa più spiata d’Italia: ecco i dettagli. Delia Duran (screenshot YouTube)Da poco entrata nella casa del GF Vip, Delia Duran ha già creato una serie di dinamiche molto interessanti. A poche settimane dalla finale, che la gieffina si è già assicurata vincendo al televoto e divenendo la prima finalista della casa, la modella sembrerebbe aver cambiato idea circa il suo rapporto con Soleil. Dopo un iniziale avvicinamento del tutto inaspettato, infatti, la vippona ha confidato a Nathaly di non essere disposta a coltivare un’amicizia con l’influencer 27enne. “Mi sono cascate le p**le”: Nathaly delusa, arriva la rassicurazione di Delia Nathaly e Delia ... Leggi su specialmag (Di venerdì 11 febbraio 2022) La gieffinacambia idea circa il suo rapporto con una delle coinquiline della casa più spiata d’Italia: ecco i dettagli.(screenshot YouTube)Da poco entrata nella casa del GF Vip,ha già creato una serie di dinmolto interessanti. A poche settimane dalla finale, che la gieffina si è già assicurata vincendo al televoto e divenendo la prima finalista della casa, la modella sembrerebbe aver cambiato idea circa il suo rapporto con Soleil. Dopo un iniziale avvicinamento del tutto inaspettato, infatti, la vippona ha confidato a Nathaly di non essere disposta a coltivare un’amicizia con l’influencer 27enne. “Mi sono cascate le p**le”: Nathaly delusa, arriva la rassicurazione diNathaly e...

Ultime Notizie dalla rete : Non saremo Caro E - Lettore... ... perché il proprio assenso alla fiducia non va regalato senza un perché che abbia fondatezza e ragioni profonde. Nelle prossime settimane saremo bombardati da annunci, inviti e programmi, il nostro ...

Papa Francesco: nel 2025 un Giubileo oltre la pandemia. Solidarietà e ambiente al centro dell'Anno Santo Tutto ciò però sarà possibile se saremo capaci di recuperare il senso di fraternità universale, se non chiuderemo gli occhi davanti al dramma della povertà dilagante che impedisce a milioni di uomini,...

La rivoluzione 2022 non spaventa Ricciardo: Saremo sul pezzo più o meno immediatamente Formula1 Web Magazine Intelligenza artificiale e cartoni animati: ecco il vero volto dei personaggi più famosi Il risultato non è per nulla male. Il primo personaggio che prenderemo ... Come si può vedere la somiglia c’è, anche se forse il personaggio di Up era un po’ più in là con l’età.

Chips Act, Gelsinger (ceo Intel): «Pronti a investire in Europa» Il manager a capo della multinazionale leader nei microprocessori: «La crisi durerà fino al 2023. Ottima l’iniziativa Ue, siamo pronti a comunicare dove saranno investiti gli 80 miliardi destinati a c ...

