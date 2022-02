“Non prendo ordini dalle donne”: bengalese assale a forbiciate la principale, un’italiana incinta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tragedia sfiorata ieri nel quartiere Appio della capitale dove un immigrato bengalese si è scagliato come una furia contro la sua datrice di lavoro italiana, incinta, al quinto mese di gravidanza. Minuti di terrore interminabili: la scena che oggi descrive la pagina dell’edizione romana de la Repubblica è agghiacciante, degna di una sceneggiatura cinematografica pulp, che l’orrore della realtà sembra addirittura superare. Il motivo che scatena l’ira del 23enne Mohammed è praticamente inesistente: è bastato che la proprietaria della lavanderia in Piazza Santa Maria Ausiliatrice in cui lavora l’aggressore bengalese gli ricordasse di evadere una commissione che avevano ricevuto da un cliente, per scatenare la furia incontenibile dell’uomo… bengalese 23enne aggredisce a colpi di forbice la datrice di lavoro italiana, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tragedia sfiorata ieri nel quartiere Appio della capitale dove un immigratosi è scagliato come una furia contro la sua datrice di lavoro italiana,, al quinto mese di gravidanza. Minuti di terrore interminabili: la scena che oggi descrive la pagina dell’edizione romana de la Repubblica è agghiacciante, degna di una sceneggiatura cinematografica pulp, che l’orrore della realtà sembra addirittura superare. Il motivo che scatena l’ira del 23enne Mohammed è praticamente inesistente: è bastato che la proprietaria della lavanderia in Piazza Santa Maria Ausiliatrice in cui lavora l’aggressoregli ricordasse di evadere una commissione che avevano ricevuto da un cliente, per scatenare la furia incontenibile dell’uomo…23enne aggredisce a colpi di forbice la datrice di lavoro italiana, ...

