“Non mi sembra un fenomeno…”: Inter, attacco ad Inzaghi e Handanovic (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News L’Inter si prepara a battere la Juventus e a conquistare la Coppa Italia! Mancini punta tutto su Handanovic, Inzaghi sul collaudato trio difensivo formato da Radu, Damiani e Onana.? Alla vigilia del match di Serie A contro il Napoli, all'Inter è scoppiato un nuovo caso. Gli agenti attaccano frontalmente Inzaghi e Handanovic, e la vittoria di Coppa Italia contro la Roma doveva riportare la pace all'Inter dopo la sconfitta nel derby. Tuttavia, il silenzio è durato diverse ore. In ambiente nerazzurro, infatti, visto il big match di sabato contro il Napoli, un nuovo caso potrebbe mettere in crisi la preparazione della squadra: una sfida degna di vincere lo scudetto. Finora l'agente di Ionit Radu è stato assunto una sola volta dal tecnico Simone ... Leggi su goalnews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News L’si prepara a battere la Juventus e a conquistare la Coppa Italia! Mancini punta tutto susul collaudato trio difensivo formato da Radu, Damiani e Onana.? Alla vigilia del match di Serie A contro il Napoli, all'è scoppiato un nuovo caso. Gli agenti attaccano frontalmente, e la vittoria di Coppa Italia contro la Roma doveva riportare la pace all'dopo la sconfitta nel derby. Tuttavia, il silenzio è durato diverse ore. In ambiente nerazzurro, infatti, visto il big match di sabato contro il Napoli, un nuovo caso potrebbe mettere in crisi la preparazione della squadra: una sfida degna di vincere lo scudetto. Finora l'agente di Ionit Radu è stato assunto una sola volta dal tecnico Simone ...

Advertising

pietroraffa : Sono già 11 i suicidi nel 2022 nelle carceri italiane. È lo specchio di una democrazia malata, ma a giudicare dalla… - AlbertoBagnai : @AnnaCatwomen76 @borghi_claudio Sono d’accordo. La @CorteContiPress non mi sembra stia intervenendo sui tanti danni… - marcotravaglio : EFFETTO FASSINO-ZANDA Quando per i 5Stelle tutto sembra perduto, arriva sempre il Pd a salvarli. In fondo, se il Pd… - ArmyLove1998 : RT @btshouse_ita: Post di Jhope su Weverse - 11/02/2022 ??? : È divertente... affrontando il maknae [Nel video] ???: hm~ stai lavorando du… - mochigraxe : RT @MlCETTO: settimo ascolto di stay alive e a me purtroppo ancora non sembra una cosa vera non ci posso credere che sia così bella che abb… -