«Non è stato facile, ma ne vale davvero la pena» ha scritto la modella. Svelando i nomi dei piccoli (Di venerdì 11 febbraio 2022) A un mese dal parto e dalla nascita dei suoi gemellini, Ashley Graham torna sui social per mostrarsi in versione mamma e presentare i piccoli al web. La modella ha condiviso sui social uno scatto tenerissimo in cui appare intenta ad allattare uno dei due neonati e a cullare l’altro. Un vero e proprio inno alla maternità. Ashley Graham, il dolcissimo annuncio social: «Sono gemelli!» X ... Leggi su iodonna (Di venerdì 11 febbraio 2022) A un mese dal parto e dalla nascita dei suoi gemellini, Ashley Graham torna sui social per mostrarsi in versione mamma e presentare ial web. Laha condiviso sui social uno scatto tenerissimo in cui appare intenta ad allattare uno dei due neonati e a cullare l’altro. Un vero e proprio inno alla maternità. Ashley Graham, il dolcissimo annuncio social: «Sono gemelli!» X ...

Advertising

borghi_claudio : Ottimo intervento di @AlbertoBagnai in Senato. Il Green pass non deve durare oltre il 31 marzo, termine dello stato… - ladyonorato : Questa sentenza chiarisce perfettamente una cosa: nessuna sospensione dall’Ordine dei medici è più possibile verso… - LegaSalvini : ??Alberto Bagnai: i cittadini hanno perso la fiducia nella scienza e nella società. Il lasciapassare #COVID19 è stat… - Silver182143770 : @ilgiornale Certo !! Se il meridione lo sapesse spendere però !! Ma purtroppo non c è mai stato un periodo in cui i… - AbbarchiProf : Insomma il modello Italia in pratica non è mai esistito ancorché millantato da qualcuno che è stato illuso o si è i… -