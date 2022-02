No Green Pass e la marcia su Roma, Nicola Franzoni: ‘Arriveremo nella Capitale, inizia la Resistenza’ (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non indietreggia di un centimetro Nicola Franzoni, leader del ‘Fronte di liberazione nazionale’, seguitissimo sul suo canale Telegram. Ed è proprio qui, sui social, che continua la sua battaglia contro il Green Pass, quel certificato verde che vuole a tutti costi abolire e sulle chat incita chi la pensa come lui ad andare a Roma per protestare ad oltranza. Incurante dei divieti che il Prefetto ha imposto per quel mega raduno che era in programma ai Pratoni del Vivaro, a pochi Passi dalla Capitale, un vasto altopiano che ricade tra i Comuni di Rocca di Papa e Velletri, ai Castelli Romani. Nonostante il no, che è arrivato dall’alto, Franzoni poco fa sul suo profilo, con un video in diretta dalla piazza centrale di Latina, ha spiegato che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non indietreggia di un centimetro, leader del ‘Fronte di liberazione nazionale’, seguitissimo sul suo canale Telegram. Ed è proprio qui, sui social, che continua la sua battaglia contro il, quel certificato verde che vuole a tutti costi abolire e sulle chat incita chi la pensa come lui ad andare aper protestare ad oltranza. Incurante dei divieti che il Prefetto ha imposto per quel mega raduno che era in programma ai Pratoni del Vivaro, a pochii dalla, un vasto altopiano che ricade tra i Comuni di Rocca di Papa e Velletri, ai Castellini. Nonostante il no, che è arrivato dall’alto,poco fa sul suo profilo, con un video in diretta dalla piazza centrale di Latina, ha spiegato che ...

