Nicola Savino | il dramma che ha colpito il conduttore | “Si è ammalato…”

(Di venerdì 11 febbraio 2022)parla in un’intervista del rapporto con il padre. Ecco cosa ha raccontato nel dettaglio.è untelevisivo e radiofonico. Il suo primo amore è stata la radio, che lo ha attratto fin da ragazzo. Approda a Radio Deejay da regista e con il passare degli anni arriva a essereradiofonico. Da anni conduce Deejay chiama Italia insieme a Linus.– Immagine presa dal profilo Instagram delPer quanto riguarda la tv, è statodi Quelli che il calcio, Colorado Cafè, DopoFestival, Boss in incognito, Le iene, Il giovane Old e Back to school. La sua carriera, insomma, abbraccia molti ambiti e ad oggi è un professionista della radio e ...

Advertising

fradanilo62 : Prosegue la singolar tenzone con Nicola Savino. Pegni da capogiro - zazoomblog : Prosegue la singolar tenzone con Nicola Savino. Pegni da capogiro - #Prosegue #singolar #tenzone #Nicola - TommasoRanisi : Aggiungo: Toffanin, Eros e Aurora Ramazzotti, Ambra Angiolini, Serena Autieri Andrea Pucci, Nicola Savino, J-Ax, Ri… - FranciGru11a : @giorgiabrab Nicola Savino e Linus >>>>>> tutti i comici italiani - infoitcultura : Nicola Savino, il dramma privato e il periodo buio: 'Non è facile da superare' -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Savino

Ma anche nomi di spicco del cinema e della tv, come Serena Autieri ,e Ambra Angiolini . Non solo, perché Michelle Hunziker chiamerà nel suo studio anche i pilastri importanti di ...Ad occupare le sedute al fianco di Ilary Blasi dovrebbero esseree Vladimir Luxuria , reduci dall'esperienza di Back to school . Ma dei futuri concorrenti ancora non c'è nessuna traccia,...Nicola Savino parla in un’intervista del rapporto con il padre. Ecco cosa ha raccontato nel dettaglio. Nicola Savino è un conduttore televisivo e radiofonico. Il suo primo amore è stata la radio, che ...Nel cast fisso dello show Katia Follesa e Michela Giraud, tra gli ospiti Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Ambra Angiolini, Andrea Pucci, la Gialappa’s Band, il mago Forest ...