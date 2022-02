News Storia | Trovata Agnese, la figlia “sconosciuta” di Marco Polo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Direttamente dall’Archivio di Stato di Venezia spunta fuori un’altra figlia dell’avventuriero Marco Polo News Storia Trovata Agnese, la figlia “sconosciuta” di Marco Polo – curiosauro.itUna scoperta tutta italiana delle ultime ore che riscrive la Storia del grande viaggiatore e autore del celebre “Milione”, Marco Polo. Possibile risalire ad Agnese grazie allo studio certosino di Marcello Bolognari, ricercatore di italianistica dell’Università Ca’ Foscari, all’Archivio di Stato di Venezia. Una figlia avuta prima del matrimonio in un documento del 1319 News Storia ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Direttamente dall’Archivio di Stato di Venezia spunta fuori un’altradell’avventuriero, la” di– curiosauro.itUna scoperta tutta italiana delle ultime ore che riscrive ladel grande viaggiatore e autore del celebre “Milione”,. Possibile risalire adgrazie allo studio certosino di Marcello Bolognari, ricercatore di italianistica dell’Università Ca’ Foscari, all’Archivio di Stato di Venezia. Unaavuta prima del matrimonio in un documento del 1319...

