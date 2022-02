Neonato ustionato a Portici | arriva la sentenza | i genitori condannati a 6 anni di reclusione

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Èta lasul caso di un(Napoli) nel marzo 2021. Secondo quanto emerso, i giudici avrebbero condannato idel piccolo, un 46enne e una 36enne, a 6di. Il bambino, poi salvato dai soccorritori, fu trovato in fin di vita all’interno dell’abitazione 4 giorni dopo la nascita. Sul corpo evidenti esiti da ustione.a 6diIlriportò gravi ustioni nel 2021, secondo quanto ricostruito, riferisce Ansa, 4 giorni dopo la nascita. Il parto sarebbe avvenuto in una casa di ...

GiustiziaNews24 : Neonato ustionato a Portici, condannati i genitori del piccolo. Riconosciuto il vizio di mente parziale alla mamma… - newsdinapoli : Bimbo ustionato a Portici: genitori condannati a sei anni #Cronaca #genitori #neonato - Yogaolic : RT @rep_napoli: Neonato ustionato a Portici: condannati i genitori, Vincenzo affidato a una nuova famiglia [aggiornamento delle 18:09] http… - rep_napoli : Neonato ustionato a Portici: condannati i genitori, Vincenzo affidato a una nuova famiglia [aggiornamento delle 18:… - VesuvioLive : Neonato ustionato a Portici: genitori condannati a 6 anni di reclusione -

Ultime Notizie dalla rete : Neonato ustionato

A Napoli: 4 anni per l'abbandono e 2 anni per le lesioni ...Portici,: genitori condannati a 6 anni Aveva solo pochi giorni quando fu trasportato all'ospedale Santobono di Napoli in condizioni disperate. La sua storia ha commosso il Paese ...È arrivata la sentenza sul caso di un neonato ustionato a Portici (Napoli) nel marzo 2021. Secondo quanto emerso, i giudici avrebbero condannato i genitori del piccolo, un 46enne e una 36enne, a 6 ...Neonato ustionato di Portici: pene lievi per i genitori. La sesta sezione penale del Tribunale di Napoli (presidente Pellecchia) ha infatti condannato a sei anni di reclusione Concetto Bocchetti e ...