Nel regno di Rina Milano dove sono nati i magnifici abiti di Drusilla Foer (Di venerdì 11 febbraio 2022) Drusilla Foer è stata la co-conduttrice della 72esima edizione del Festival di Sanremo più attesa e forse la più ammirata. Sicuramente è stata tra le donne scelte da Amadeus quella che ha fatto più parlare di sé, per la sua originalità, per il suo senso dell’ironia e naturalmente per la sua raffinatezza. Anche la sua scelta stilistica è stata molto particolare. Drusilla Foer non ha voluto stupire con abiti eccentrici, come ci si poteva aspettare sul palco dell’Ariston, né ha optato per i brand alla moda, ma si è affidata all’eleganza artigianale dell’atelier fiorentino di Rina Milano le cui creazioni sono ricercate non solo in Italia ma anche Oltreoceano, Ivanka Trump e Susan Sarandon, solo per fare un paio di nomi, hanno voluto i suoi ... Leggi su dilei (Di venerdì 11 febbraio 2022)è stata la co-conduttrice della 72esima edizione del Festival di Sanremo più attesa e forse la più ammirata. Sicuramente è stata tra le donne scelte da Amadeus quella che ha fatto più parlare di sé, per la sua originalità, per il suo senso dell’ironia e naturalmente per la sua raffinatezza. Anche la sua scelta stilistica è stata molto particolare.non ha voluto stupire coneccentrici, come ci si poteva aspettare sul palco dell’Ariston, né ha optato per i brand alla moda, ma si è affidata all’eleganza artigianale dell’atelier fiorentino dile cui creazioniricercate non solo in Italia ma anche Oltreoceano, Ivanka Trump e Susan Sarandon, solo per fare un paio di nomi, hanno voluto i suoi ...

