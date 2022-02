"Nel letto della Regina Elisabetta? Meglio...". Biden, rovinosa gaffe diplomatica alla Casa Bianca (Di venerdì 11 febbraio 2022) Catherine Finnegan, madre di Joe Biden, ha scatenato le polemiche nel Regno Unito. Secondo quanto affermato dal presidente degli Stati Uniti d'America, sua madre - morta nel 2010 a 92 anni - non ha mai amato l'Inghilterra, anzi. E addirittura una volta decise di non dormire sul letto in cui aveva dormito la Regina Elisabetta. "Piuttosto dormo sul pavimento", queste le dichiarazioni emerse in un'autobiografia scritta da una scrittrice inglese che hanno fatto scoppiare la polemica. Georgia Pritchett, scrittrice e sceneggiatrice inglese, ha affermato che il leader degli Stati Uniti le ha fatto questa rivelazione quando si sono incontrati alla Casa Bianca mentre ancora era il vicepresidente. Pritchett lo ha incontrato perché stava conducendo ricerche per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Catherine Finnegan, madre di Joe, ha scatenato le polemiche nel Regno Unito. Secondo quanto affermato dal presidente degli Stati Uniti d'America, sua madre - morta nel 2010 a 92 anni - non ha mai amato l'Inghilterra, anzi. E addirittura una volta decise di non dormire sulin cui aveva dormito la. "Piuttosto dormo sul pavimento", queste le dichiarazioni emerse in un'autobiografia scritta da una scrittrice inglese che hanno fatto scoppiare la polemica. Georgia Pritchett, scrittrice e sceneggiatrice inglese, ha affermato che il leader degli Stati Uniti le ha fatto questa rivelazione quando si sono incontratimentre ancora era il vicepresidente. Pritchett lo ha incontrato perché stava conducendo ricerche per la ...

