Nba | Phoenix batte anche Milwaukee | Dallas vola con 51 punti Doncic

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Golden State cede a New York, a Est Miami consolida il primo posto ROMA - Nemmeno i campioni in carica di, nella rivincita della finale della scorsa stagione, riescono a fermare. I ...

Advertising

bball_evo : NBA ???? - I Suns asfaltano i campioni in carica, Luka esplode con 51 punti mentre NY beffa gli Splash Brothers! ?… - sportli26181512 : NBA, risultati della notte: rivincita Suns sui Bucks, Doncic ne fa 51, Warriors ko: Phoenix vendica le Finali dello… - dchinellato : Chris Paul ha controllato il gioco con 19 assist, lo ha piegato alla sua volontà. E Phoenix ha dominato Milwaukee n… - __SSam__7 : @mathiassss__ No ma io mi baso su solidità di squadra. Golden State ha un core giovane molto forte e già rodato, co… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Phoenix

Gara mai in discussione conavanti anche di 27 nell'ultimo quarto e in grado di limitare Antetokounmpo a 18 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Perde terreno Golden State, sconfitta 116 - 114 da ...Il meglio della vittoria 131 - 107 deiSuns sui Milwaukee Bucks: per Chris Paul 19 assist.La rivincita delle ultime Finals sorride a Phoenix che si impone su Milwaukee 131-107. Brillano Ayton (27 punti), Booker (17) e un super Paul (17 punti e 19 assist). Male Brooklyn che perde anche ...Una partita in cui Phoenix ha "barato", dominando 131-107 perché Paul ha imposto la sua volontà alla partita. È stata l'ennesima dimostrazione dell'infinito talento di quello che, a 37 anni, è il ...