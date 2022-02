NBA 2021/2022: Knicks sorprendono Golden State, Heat ok contro Pelicans (Di venerdì 11 febbraio 2022) I risultati delle sfide nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 febbraio della regular season di NBA 2021/2022. I New York Knicks battono per 116-114 Golden State Warriors, a cui non bastano i 35 punti di Stephen Curry. I Memphis Grizzlies vincono in casa per 132-107 contro i Detroit Pistons, mentre i Brooklyn Nets perdono al fotofinish per 112-113 la sfida contro i Washington Wizards. Vittoria in scioltezza per i Miami Heat, che si impongono 112-97 sui New Orleans Pelicans, e per i Toronto Raptors, che superano 139-120 gli Houston Rockets. Sconfitte interne invece per i Loas Angeles Clippers e i Milwaukee Bucks, sconfitti rispettivamente dai Dallas Mavericks (105-112) e dai Phoenix Suns (107-131). I RISULTATI E LE CLASSIIFCHE ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) I risultati delle sfide nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 febbraio della regular season di NBA. I New Yorkbattono per 116-114Warriors, a cui non bastano i 35 punti di Stephen Curry. I Memphis Grizzlies vincono in casa per 132-107i Detroit Pistons, mentre i Brooklyn Nets perdono al fotofinish per 112-113 la sfidai Washington Wizards. Vittoria in scioltezza per i Miami, che si impongono 112-97 sui New Orleans, e per i Toronto Raptors, che superano 139-120 gli Houston Rockets. Sconfitte interne invece per i Loas Angeles Clippers e i Milwaukee Bucks, sconfitti rispettivamente dai Dallas Mavericks (105-112) e dai Phoenix Suns (107-131). I RISULTATI E LE CLASSIIFCHE ...

Advertising

sportface2016 : #Basket, #NBA 2021/2022: i New York #Knicks sorprendono i Golden State #Warriors, Miami #Heat ok contro i #Pelicans - _Antonio_22_ : - DavideFuma : #NBATradeDeadline - Si è concluso il mercato degli scambi in #NBA, tutto quello che potete trovare su @Eurosport_IT… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Fuochi d'artificio a volontà nell'ultimo giorno del mercato degli scambi NBA ?????? #EurosportBASKET | #NBA - Eurosport_IT : Fuochi d'artificio a volontà nell'ultimo giorno del mercato degli scambi NBA ?????? #EurosportBASKET | #NBA -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2021 La stella del basket LeBron James vuole educare i giovani sulle criptovalute Ad esempio, alcune stelle NBA hanno lavorato con NBA Top Shot, per rendere le NFT mainstream. Oltre ...dei più grandi nomi ad entrare nel mondo NFT è stata la stella del golf Tiger Woods che nel 2021 ...

NBA 2021/2022: Jazz battono Golden State, Bulls ok contro Charlotte I risultati della notte italiana tra mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio delle partite della regular season di NBA 2021/2022 . I Chicago Bulls vincono in casa contro i Charlotte Hornets per 121 - 109 e agganciano così i Miami Heat in vetta alla classifica della Conference Est. Altra sconfitta invece per i San ...

Basket, NBA 2021-22: tutti gli scambi del mercato entro la trade deadline del 10 febbraio Eurosport IT NBA 2021/2022: Knicks sorprendono Golden State, Heat ok contro Pelicans I risultati delle sfide nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 febbraio della regular season di NBA 2021/2022. I New York Knicks battono per 116-114 Golden State Warriors, a cui non bastano i 35 ...

MERCATO NBA - Mavs, rinnovo da 52mln per Dorian Finney-Smith Finney-Smith, 28 anni, gioca a Dallas dal 2016. Nel 2021/22 sta registrando 10.7 punti di media a partita (massimo in carriera) con 4.8 rimbalzi. Dallas è stata tra le franchigie più attive sul ...

Ad esempio, alcune stellehanno lavorato conTop Shot, per rendere le NFT mainstream. Oltre ...dei più grandi nomi ad entrare nel mondo NFT è stata la stella del golf Tiger Woods che nel...I risultati della notte italiana tra mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio delle partite della regular season di/2022 . I Chicago Bulls vincono in casa contro i Charlotte Hornets per 121 - 109 e agganciano così i Miami Heat in vetta alla classifica della Conference Est. Altra sconfitta invece per i San ...I risultati delle sfide nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 febbraio della regular season di NBA 2021/2022. I New York Knicks battono per 116-114 Golden State Warriors, a cui non bastano i 35 ...Finney-Smith, 28 anni, gioca a Dallas dal 2016. Nel 2021/22 sta registrando 10.7 punti di media a partita (massimo in carriera) con 4.8 rimbalzi. Dallas è stata tra le franchigie più attive sul ...