Napoli | Tuanzebe lavora in palestra | Koulibaly ha svolto tutto l’allenamento in gruppo

Il Napoli questa mattina si è allenato a Castel Volturno per preparare la partita di campionato contro l'Inter, in programma domani alle 18 allo stadio Maradona. Il club ha pubblicato il report della seduta mattutina. Si evince che Tuanzebe ha lavorato ancora in palestra, alle prese con la lombalgia che lo ha colpito negli ultimi giorni, mentre Koulibaly, che è tornato ieri dall'impegno con la Nazionale in Coppa d'Africa, ha svolto l'intera seduta in gruppo. "Tuanzebe ha lavorato in palestra. Koulibaly è rientrato dall'impegno con la Nazionale e ha svolto l'intera seduta in gruppo".

