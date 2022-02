Napoli, Koulibaly tranquillizza Spalletti: «Non sono stanco, voglio ricambiare l’affetto dei tifosi» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Retroscena sul ritorno di Koulibaly a Napoli. Il senegalese avrebbe tranquillizzato Spalletti sulle sue condizioni Ieri Koulibaly è tornato a Napoli dopo la trionfale Coppa d’Africa con il Senegal e, oltre all’ovazione della comunità senegalese all’esterno dell’aeroporto, il difensore è stato accolto in trionfo anche nel centro sportivo di Castel Volturno dai compagni di squadra. E il gigante azzurro, come riportato da Il Mattino, avrebbe subito avuto un colloquio con Spalletti in cui avrebbe tranquillizzato l’allenatore sulle sue condizioni in vista della partita contro l’Inter: «sono pronto, sto bene, non sono stanco. sono solo tanto felice. Ho letto i tanti messaggi dei ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Retroscena sul ritorno di. Il senegalese avrebbetosulle sue condizioni Ieriè tornato adopo la trionfale Coppa d’Africa con il Senegal e, oltre all’ovazione della comunità senegalese all’esterno dell’aeroporto, il difensore è stato accolto in trionfo anche nel centro sportivo di Castel Volturno dai compagni di squadra. E il gigante azzurro, come riportato da Il Mattino, avrebbe subito avuto un colloquio conin cui avrebbeto l’allenatore sulle sue condizioni in vista della partita contro l’Inter: «pronto, sto bene, nonsolo tanto felice. Ho letto i tanti messaggi dei ...

