Napoli | Koulibaly e Insigne a colloquio con i tifosi | entusiasmo alle stelle VIDEO E FOTO

(Di venerdì 11 febbraio 2022)-Inter è delirio puro all’esterno del ritiro degli azzurri:con iche urlano: “Devi vincere“. C’è una voglia spasmodica di agguantare di nuovo il primo, tra isi avverte una frenesia unica, quella di poter battere l’Inter e ritornare di nuovo primi in Serie A e poi continuare a lottare per lo scudetto. È la vigilia di una grande sfida, quella che è stata definita una “figata” da Luciano Sptti in conferenza stampa.parlano con iAll’esterno dell’hotel dove ilè in ritiro si sono radunati un nutrito gruppo di. Dopo varie richiesta i due rappresentanti della squadra: ...

annatrieste : #Koulibaly che torna a Napoli e trova a attenderlo tantissimi senegalesi napoletani è esattamente il mondo in cui v… - calciomercatoit : ?? ???????#Napoli - ???#Koulibaly, fresco vincitore della Coppa d'Africa, è tornato in Italia! L'accoglienza calorosa de… - internewsit : Napoli-Inter, Spalletti fa pretattica su Koulibaly? Le opzioni di formazione - - VTappeto : RT @Pasquale89G: Lorenzo #Insigne e Kalidou #Koulibaly a colloquio con gli Ultras del #Napoli alla vigilia di #NapoliInter! @Spazio_Napoli… - Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: Sky - Le ultime di formazione di Napoli-Inter: Koulibaly torna titolare! Dubbio Lautaro nei nerazzurri -

Commenta per primo Napoli-Inter tra campo e mercato . Lo scontro diretto di sabato in campionato allo stadio San ... mentre il difensore brasiliano è sfavorito su Koulibaly. Tornato vincitore dalla ...Commenta per primo Questa la probabile formazione del Napoli per la partita contro l' Inter di domani. C'è Koulibaly, non Anguissa .