Napoli-Inter | rivedi la conferenza stampa di Luciano Spalletti VIDEO

Advertising

Inter : I nerazzurri sono in volo verso Napoli ?? #NapoliInter #Inter #SerieA #Football - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - sscnapoli : ??? #NapoliInter sarà diretta dall’arbitro Doveri di Roma. ?? #ForzaNapoliSempre - ireneduvaI : RT @victoriakohIer: domani sta Napoli-Inter non mi dovete parlare - zazoomblog : Napoli la probabile formazione contro l'Inter: torna Koulibaly - #Napoli #probabile #formazione #contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter

Commenta per primotra campo e mercato . Lo scontro diretto di sabato in campionato allo stadio San Paolo intitolato a Diego Armando Maradona nasconde alcuni retroscena di mercato. In forza ai padroni di ...Intervistato dalla rivista Undici , il capitano del, Lorenzo Insigne si è aperto tra passato, presente e futuro. Alla vigilia del big match contro l', Lorenzo il Magnifico si lascia andare anche a qualche sfogo, come quello relativo a un ...I terzini destri sono sempre i titolari Giovanni Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, il portiere è David Ospina. Spalletti in conferenza ha aggirato la domanda sulla presenza di Koulibaly ...Napoli-Inter sarà seguita in tutto il Mondo. Domani sera i riflettori saranno puntati sullo Stadio Maradona .Tutti i 5 Continenti si sono assicurati una copertura televisiva per il big match della ...