Napoli Inter | ospite interessato al “Maradona” | ci sarà il CT Mancini

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il CT della Nazionale, Roberto, assisterà dal vivo al match scudetto di domani pomeriggio trad’eccezione domani al ‘’ per il match scudetto tra. Come riporta Il Mattino, è atteso in tribuna anche il Ct della Nazionale Robertoper seguire la partitissima tra le prime della classe. Il club partenopeo è in attesa della conferma ufficiale da parte della FIGC sulla presenza dell’ex tecnico dell’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter

... al di là dell'esito della gara di domani, Spalletti non vuole perdere di vista la presunta differenza di valori che esiste tra. "Loro, in quanto campioni in carica, sono ...Commenta per primo In una intervista concessa a Il Mattino, l'ex difensore dell', Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione in merito alla sfida di sabato sera tra. 'Sarà una sfida tra due squadre che lottano per lo scudetto, corsa in cui va inserita con le stesse percentuali anche il Milan: un match molto importante ma non decisivo perché poi ...La rispettiamo ma non cambieremo il nostro atteggiamento, per il rispetto di chi ci ama e che ci sosterrà (SerieANews) Così, in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla ...Inzaghi nel big match del San Paolo non avrà a disposizione il nazionale italiano: cosa perde l'Inter senza di lui?