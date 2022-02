Napoli-Inter: le ultime su Anguissa e Koulibaly. Possibile doppia novità per i nerazzurri (Di venerdì 11 febbraio 2022) Cresce l’attesa in casa Napoli per il match contro l’Inter, in programma per domani alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona, che tornerà nuovamente pieno relativamente alle misure anti Covid. Diversi sono i dubbi di formazione, sia da una parte che dell’altra, e la conferenza stampa di vigilia del tecnico Luciano Spalletti in programma quest’oggi potrebbe magari tracciare meglio la fisionomia del probabile undici titolare. In particolare, si cercherà di capirne di più sulla possibilità che Frank Zambo Anguissa e Kalidou Koulibaly – di rientro dalla Coppa d’Africa – possano rientrare subito da titolare. Dubbi Anguissa e Koulibaly. Sulla difesa a tre… Questi sono i due principali dubbi di formazione che caratterizzano la vigilia dello scontro Scudetto, quasi un ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 11 febbraio 2022) Cresce l’attesa in casaper il match contro l’, in programma per domani alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona, che tornerà nuovamente pieno relativamente alle misure anti Covid. Diversi sono i dubbi di formazione, sia da una parte che dell’altra, e la conferenza stampa di vigilia del tecnico Luciano Spalletti in programma quest’oggi potrebbe magari tracciare meglio la fisionomia del probabile undici titolare. In particolare, si cercherà di capirne di più sulla possibilità che Frank Zamboe Kalidou– di rientro dalla Coppa d’Africa – possano rientrare subito da titolare. Dubbi. Sulla difesa a tre… Questi sono i due principali dubbi di formazione che caratterizzano la vigilia dello scontro Scudetto, quasi un ...

