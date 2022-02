Napoli, Insigne: “qualcuno non mi ha mai compreso al 100%. Per l’addio di Totti ho pianto” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lorenzo Insigne è concentrato sulla seconda parte di stagione con la maglia del Napoli, dalla prossima stagione sarà un nuovo calciatore del Toronto. Il calciatore ha svelato alcuni retroscena alla rivista Undici: “il più grande pregiudizio nei miei confronti è stato l’altezza. La mia scuola calcio era affiliata al Torino, mi fecero firmare una carta che a 14-15 anni sarei andato da loro per un provino. Partii, feci due-tre allenamenti, giocai una partita e mi mandarono a casa perché ero troppo piccolo fisicamente”. “Ho un carattere particolare. So scherzare con tutti, ma all’inizio tengo le distanze. Per alcuni tifosi è superbia, sembra che me la voglia tirare. È solo un atteggiamento di difesa. qualcuno non mi ha mai compreso al 100 per cento. Chi mi conosce davvero, sa come sono fatto. Ho avuto degli screzi ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lorenzoè concentrato sulla seconda parte di stagione con la maglia del, dalla prossima stagione sarà un nuovo calciatore del Toronto. Il calciatore ha svelato alcuni retroscena alla rivista Undici: “il più grande pregiudizio nei miei confronti è stato l’altezza. La mia scuola calcio era affiliata al Torino, mi fecero firmare una carta che a 14-15 anni sarei andato da loro per un provino. Partii, feci due-tre allenamenti, giocai una partita e mi mandarono a casa perché ero troppo piccolo fisicamente”. “Ho un carattere particolare. So scherzare con tutti, ma all’inizio tengo le distanze. Per alcuni tifosi è superbia, sembra che me la voglia tirare. È solo un atteggiamento di difesa.non mi ha maial 100 per cento. Chi mi conosce davvero, sa come sono fatto. Ho avuto degli screzi ...

