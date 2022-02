Napoli, il «mercato» di green pass: la Procura ora punta sul San Giovanni Bosco (Di sabato 12 febbraio 2022) La prima volta è accaduta a ottobre. Poi, da lì la storia dei finti vaccinati ha preso strade diverse. Verso la Fagianeria, dove di recente sono state arrestati due infermieri; e verso... Leggi su ilmattino (Di sabato 12 febbraio 2022) La prima volta è accaduta a ottobre. Poi, da lì la storia dei finti vaccinati ha preso strade diverse. Verso la Fagianeria, dove di recente sono state arrestati due infermieri; e verso...

Advertising

Vatenerazzurro1 : RT @Vatenerazzurro1: Siamo in Live! La vigilia del big match contro il #Napoli, le ultime news. I rinnovi di #Brozovic e #Perisic e #Skrini… - Vatenerazzurro1 : Siamo in Live! La vigilia del big match contro il #Napoli, le ultime news. I rinnovi di #Brozovic e #Perisic e… - Vatenerazzurro1 : Siamo in Live! La vigilia del big match contro il #Napoli, le ultime news. I rinnovi di #Brozovic e #Perisic e… - CalcioOggi : Domani Napoli-Inter, i convocati di Inzaghi: out in tre, prima chiamata per Caicedo - TUTTO mercato WEB - infoitsport : Napoli-Inter, probabili formazioni e mercato | Da Koulibaly a Brozovic -