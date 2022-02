Napoli, auto a folle velocità perde il controllo e si capovolge: il video dell’incidente (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tragedia sfiorata a Barra, auto a tutta velocità si capovolge dopo lo sconto con alcune vetture in sosta. Erano da poco trascorse le ore 23 di venerdì 4 febbraio. Napoli, auto a tutta velocità si capovolge Come racconta un video pubblicato da Fanpage, un’auto, mentre percorreva Corso Sirena, nel quartiere di Barra, nella zona orientale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tragedia sfiorata a Barra,a tuttasidopo lo sconto con alcune vetture in sosta. Erano da poco trascorse le ore 23 di venerdì 4 febbraio.a tuttasiCome racconta unpubblicato da Fanpage, un’, mentre percorreva Corso Sirena, nel quartiere di Barra, nella zona orientale L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

ottopagine : Sorpresi in auto con tre coltelli e una spranga di ferro: denunciati #Napoli - cerco_lavoro : Offerte Lavoro addetto gestione clienti: Ufficio sito nella zona di Napoli seleziona addetti per la mansione di smi… - peppe62291259 : Auto elettrica???Ma se hanno fatto vedere mesi fa che da Napoli a Reggio Calabria è un'odissea.Tre giorni per fare… - corrmezzogiorno : #Napoli Partorisce in auto mentre raggiunge l’ospedale - cronachecampane : Napoli, in auto con merce contraffatta: 3 denunciati #UltimeNotizie -