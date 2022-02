Nadia Marsala | vita privata | biografia | lavoro | Instagram | ex marito | figlio e curiosità sulla dama di Uomini e Donne

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Cosa ne sappiamo delladi, nuovadel Trono Over di? Questa bellissima signora bionda, alta, slanciata ed elegante, si è subito fatta notare ed è entrata nel cuore dei telespettatori anche per la sua simpatia. Decisa più che mai a rimettersi in gioco dopo tante delusioni amorose, ecco qualche informazione sul suo conto. Chi èè nata a Roma il 21 Luglio del 1949 (Cancro). La donna non è nuova al mondo dello spettacolo, in quanto da giovane faceva la figurante nei film italiani, principalmente western. Lei stessa ha affermato di aver svolto molti ...