Musetti si ferma a Rotterdam | ' Ma ho ritrovato la serenità'

SuperTennisTv : A Rotterdam Lehecka ferma Lorenzo Musetti dopo oltre 2 ore di partita. Finisce 6-3 1-6 7-5 in favore del ceco.… - federtennis : Si ferma ai quarti di finale Lorenzo Musetti, sconfitto al terzo set da Lehecka 6-3 1-6 7-5. #tennis | #stayFIT - infoitsport : ATP 250 Pune, niente da fare per Musetti: la corsa si ferma ai quarti di finale - infoitsport : Atp Pune - Squillo Musetti, arriva il 1° successo del 2022. Si ferma subito Mager -

Al secondo turno, Lorenzo, aveva superato il numero 11 al mondo e finalista di Wimbledon Hubert Hurkacz in tre set: "C'è sempre da soffrire nelle mie partite - racconta- , però sono comunque ...Poco importa: Lorenzoha battuto Hubert Hurkacz, numero undici del mondo, e ha finalmente ... Bublik sicontro Murray. Ok Auger Aliassime Reduce dalla prima affermazione nel circuito ...Poi si ferma in rete un cambio in lungolinea con il back del ceco. E dopo 26 punti (se sono giocati 24 sui turni di servizio di Musetti nel primo set) e 16 minuti e 28 secondi Lorenzo con una prima al ...OBIETTIVO SEMIFINALE – Occasione ghiotta per Musetti per raggiungere la quarta semifinale in ... “Ho colpito la palla, il cappello mi è caduto immediatamente e mi sono fermato”. È andata proprio così, ...