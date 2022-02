Municipio VI | Franco | Rocca Cencia | nostri sforzi producono risultati ma restiamo perplessi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – “Apprendiamo da fonti stampa che il gruppo consiliare PD in Campidoglio annuncia la chiusura del TMB Ama di. Al suo posto, da quanto si apprende, verrà realizzato un sito per multimateriali. Inutile dire che siamo felici di questo annuncio, frutto anche e soprattutto del grande lavoro fatto da tutto questo territorio, dai cittadini e dalle Istituzioni municipali.” “Non ultimo, il Consiglio Municipale Straordinario del 20 gennaio scorso, in cui è stato votato all’unanimità un atto per chiedere la progressiva chiusura del TMB Amaperò.” “In primo luogo, se la volontà sbandierata dal PD fosse reale, che senso avrebbe spendere una quantità enorme di soldi pubblici per l’ammodernamento e revamping del Tmb Ama...