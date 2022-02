MTG | i dettagli del nuovo set Kamigawa | Dinastia Neon

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilset di Magic: The Gathering (MTG),, fonde tradizione e modernità in un mondo fantascientifico In una città di torreggianti grattacieli e vivaci alberi di ciliegio, il ninja cibernetico Kaito Shizuki è alla ricerca dell’Imperatore perduto di. Con il ritorno dei Planeswalker Tamiyo e La Viandante al suo fianco, Kaito deve attraversare la Città Sotterranea per indagare, sotto la sua luce al, su un mistero non ancora svelato che minaccia il mondo spirituale die il delicato equilibrio che esiste tra anima e macchina. Ambientato 1.200 anni dopo gli eventi della storia originale difonde il vecchio con ilrielaborando ...