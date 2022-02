MotoGP | Andrea Dovizioso | “Buona giornata di lavoro | il feeling con la moto è migliorato”

(Di venerdì 11 febbraio 2022)manda in archivio con un nono posto tutto sommato sufficiente la sua primadisul tracciato di Mandalika dove sono in corso di svolgimento (fino a domenica 13, con orario sempre dalle 2.00 alle ore 10.00 italiane) i test pre-stagionali riservati alla. Per il pilota romagnolo del team WithU Yamaha, lasi è conclusa con il tempo di 1:33.245 a 779 millesimi dalla migliore prestazione fissata da Pol Espargarò. “Il layout è divertente – spiega arsport.com – forse troppo piccolo e strano, ma divertente. La situazione non era l’ideale, c’era troppa polvere e le condizioni non erano accettabili. Dovevamo girare perché alla fine è stata la decisione giusta, abbiamo creato una piccola linea in cui si poteva ...

Al termine di un giorno di test complicato, condizionato da una pista inizialmente impraticabile, Andrea Dovizioso sembra accennare un sorriso in virtù di un feeling con la M1, che, almeno per oggi, è apparso in miglioramento. Nono tempo finale per il forlivese, chiamato ad un continuo ...