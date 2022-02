Morte David Rossi, il pm Nastasi in audizione: “Non sono stato nel vicolo dove trovarono il corpo”. Ma spunta una foto che lo ritrae – Video (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo aver affermato di non essere stato nel vicolo Pio di Siena dove fu trovato il corpo di David Rossi, il capo comunicazione di Mps precipitato dalla finestra del suo ufficio, il pm Antonino Nastasi in audizione davanti alla Commissione di inchiesta sulla Morte di Rossi si è riconosciuto in una foto che lo ritrae proprio in quel vicolo la sera del 6 marzo 2013. Come ultimo atto dell’audizione fiume di giovedì 10 febbraio, il deputato M5s Luca Migliorino, ha chiesto di nuovo al magistrato se fosse mai stato in quel vicolo. “No benché dal verbale della polizia scientifica che inizia 22.50 si faccia riferimento sia a me ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo aver affermato di non esserenelPio di Sienafu trovato ildi, il capo comunicazione di Mps precipitato dalla finestra del suo ufficio, il pm Antoninoindavanti alla Commissione di inchiesta sulladisi è riconosciuto in unache loproprio in quella sera del 6 marzo 2013. Come ultimo atto dell’fiume di giovedì 10 febbraio, il deputato M5s Luca Migliorino, ha chiesto di nuovo al magistrato se fosse maiin quel. “No benché dal verbale della polizia scientifica che inizia 22.50 si faccia riferimento sia a me ...

Advertising

repubblica : Morte di David Rossi, il pm smentito da una foto ammette: 'Sì, mi affacciai nel vicolo dove era il corpo' - petergomezblog : Morte David Rossi, il pm Nastasi smentisce in commissione le accuse del carabiniere Aglieco: “Non risposi alla chia… - borghi_claudio : Ora audizione PM Nastasi in commissione d'inchiesta per la morte di David Rossi - ilfattovideo : Morte David Rossi, il pm Nastasi in audizione: “Non sono stato nel vicolo dove trovarono il corpo”. Ma spunta una f… - ritaglia1gmail : RT @florastr: e la commissione di inchiesta che sta scandagliando i fatti sulla morte del povero David Rossi MpS... a che punto è? -