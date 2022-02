Mort de Luc Montagnier : pourquoi l’officialisation du décès de l’ancien prix Nobel de médecine a été si longue (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il aura fallu attendre près de 48 heures pour que la Mort de Luc Montagnier soit confirmée. Ce jeudi 10 février, les médias ont annoncé le décès du prix Nobel de médecine 2008, deux jours après. L’information a d’abord été publiée sur le site de France Soir. “À l’âge de 89 ans (18 août 1932 – 8 février 2022), le professeur Luc Montagnier s’est éteint à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Le docteur Gérard Guillaume, un de ses plus fidèles collaborateurs, nous confie qu’il est parti en paix, entouré de ses enfants”, écrivait le site internet, connu pour ses articles controversés voire complotistes. Une information que les médias généralistes n’ont pas reprise, avant d’en avoir la confirmation. C’est Libération qui l’a obtenue, dans l’après-midi du jeudi 10 ... Leggi su cityroma (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il aura fallu attendre près de 48 heures pour que lade Lucsoit confirmée. Ce jeudi 10 février, les médias ont annoncé ledude2008, deux jours après. L’information a d’abord été publiée sur le site de France Soir. “À l’âge de 89 ans (18 août 1932 – 8 février 2022), le professeur Lucs’est éteint à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Le docteur Gérard Guillaume, un de ses plus fidèles collaborateurs, nous confie qu’il est parti en paix, entouré de ses enfants”, écrivait le site internet, connu pour ses articles controversés voire complotistes. Une information que les médias généralistes n’ont pas reprise, avant d’en avoir la confirmation. C’est Libération qui l’a obtenue, dans l’après-midi du jeudi 10 ...

Advertising

NMaria443 : RT @paoloigna1: La notizia triste trova conferma ufficiale il prof.#Montaigner Permio Nobel per la medicina 2008 è deceduto ieri. Rimane qu… - radio3mondo : Nella stampa francese ci sono anche altre notizie in evidenza: su @libe questa mattina troviamo il coccodrillo di… - raininginmysea : @xprotube @stanzaselvaggia Chissà come va col francese... - gvigliotti77 : @stanzaselvaggia Sono i giornali italiani che non hanno compreso il contributo che ha dato alla medicina! Ah no…… - ashtroman_ : RT @paoloigna1: La notizia triste trova conferma ufficiale il prof.#Montaigner Permio Nobel per la medicina 2008 è deceduto ieri. Rimane qu… -