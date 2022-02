Monza, forza il posto di blocco dei carabinieri, si sbarazza di mezzo chilo di eroina e sfonda il passaggio a livello: arrestato – Video (Di venerdì 11 febbraio 2022) I carabinieri della Radiomobile di Desio, hanno arrestato un 35enne di Bovisio Masciago, per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle 23 circa, i carabinieri hanno notato un’auto sospetta che si aggirava per le vie di Cesano Maderno, con a bordo solo il conducente, a cui hanno intimato di accostare. In risposta, l’auto ha accelerato tentando di seminare la Gazzella e l’uomo al volante ha anche lanciato dal finestrino una confezione di riso. Durante la fuga l’auto ha incontrato un passaggio a livello con le sbarre già abbassate e lo ha forzato. Poi è sceso dall’auto ed è scappato a piedi mentre la sua auto, a causa del cambio automatico, ha continuato a marciare anche senza conducente. L’uomo è stato raggiunto e bloccato dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Idella Radiomobile di Desio, hannoun 35enne di Bovisio Masciago, per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle 23 circa, ihanno notato un’auto sospetta che si aggirava per le vie di Cesano Maderno, con a bordo solo il conducente, a cui hanno intimato di accostare. In risposta, l’auto ha accelerato tentando di seminare la Gazzella e l’uomo al volante ha anche lanciato dal finestrino una confezione di riso. Durante la fuga l’auto ha incontrato uncon le sbarre già abbassate e lo hato. Poi è sceso dall’auto ed è scappato a piedi mentre la sua auto, a causa del cambio automatico, ha continuato a marciare anche senza conducente. L’uomo è stato raggiunto e bloccato dai ...

