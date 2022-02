Mons Sebastiano Gaglio nuovo rettore del Santuario del SS Crocifisso alla Collegiata

(Di venerdì 11 febbraio 2022) MONREALE – Saràad assumere il rettorato deldel SS.di Monreale. Prende il posto di don Giuseppe Salamone, che il 12 gennaio è stato nominato dall’Arcivescovo di Monreale,. Michele Pennisi, Parroco-Arciprete della Chiesa Madre di Capaci. Don Giuseppe Salamone comincerà il suoservizio pastorale domenica 20 febbraio, alle ore 18.00. La guida deldel SS.è stata invece affidata a. Originario di Montelepre, ordinato presbitero da. Corrado Mingo il 29 Giugno 1963, è stato per 38 anni parroco della chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. Sin dai ...

In occasione della celebrazione annuale della Giornata Mondiale del malato, in programma venerdì 11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes, S. E. Mons. Sebastiano Sanguinetti, presiederà la Santa Messa nella chiesa di N. S. De La Salette a Olbia. Concelebreranno il parroco, don Gianni Sini, don Gian Franco Cascioni, vice parroco, padre ...