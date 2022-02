Mondiale per Club, domani la finale tra Chelsea e Palmeiras (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si terrà sabato 12 febbraio, alle 17:30 ora italiana, presso lo stadio “Mohammed bin Zayed” di Abu Dhabi, la finale del Mondiale per Club, una gara che vedrà i campioni d’Europa del Chelsea sfidare i brasiliani del Palmeiras. In realtà questa edizione, nei piani originari del Presidente della Fifa Gianni Infantino, si sarebbe dovuta svolgere la scorsa estate in Cina e sarebbe dovuta essere la prima edizione “allargata” a 24 squadre di Club provenienti da tutto il mondo (e da tenersi, a seguire, ogni quattro anni); poi, a seguito dello slittamento degli Europei di Calcio e della Copa America dal 2020 al 2021 a causa dei noti eventi pandemici, è stato deciso di rinviare a data da destinarsi l’esordio del nuovo torneo e di tenere, anche per il 2021, un’edizione “standard” del ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si terrà sabato 12 febbraio, alle 17:30 ora italiana, presso lo stadio “Mohammed bin Zayed” di Abu Dhabi, ladelper, una gara che vedrà i campioni d’Europa delsfidare i brasiliani del. In realtà questa edizione, nei piani originari del Presidente della Fifa Gianni Infantino, si sarebbe dovuta svolgere la scorsa estate in Cina e sarebbe dovuta essere la prima edizione “allargata” a 24 squadre diprovenienti da tutto il mondo (e da tenersi, a seguire, ogni quattro anni); poi, a seguito dello slittamento degli Europei di Calcio e della Copa America dal 2020 al 2021 a causa dei noti eventi pandemici, è stato deciso di rinviare a data da destinarsi l’esordio del nuovo torneo e di tenere, anche per il 2021, un’edizione “standard” del ...

Advertising

pdnetwork : Al termine della seconda Guerra Mondiale, migliaia di istriani, fiumani, dalmati e italiani furono deportati e ucci… - vaticannews_it : #10febbraio #PapaFrancesco videomessaggio al @VaticanIHD per la #GiornataMondialeMalato: fraternità, antidoto al vi… - oss_romano : #10febbraio La preghiera di #PapaFrancesco è 'per tutti i malati, in ogni angolo del mondo, specialmente per coloro… - jobwithinternet : RT @Stef77359537: La CNN è nel panico, se non si riesce a fermare l'Ottawa Freedom Convoy, si scatenerà una 'ribellione mondiale'. L'effet… - MDX_0x0 : RT @AxlGuidato: A proposito, già da tre giorni, in Israele è stato tolto il requisito del passaporto vaccinale razziale per accedere alla m… -