Mondiale per Club, Crespo sul Palmeiras: «Gioca all'europea. Ecco chi consiglio alle italiane»

Hernan Crespo ha analizzato le qualità del Palmeiras che si giocherà la vittoria del Mondiale per Club con il Chelsea

Hernan Crespo, attualmente senza panchina, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha analizzato il Palmeiras, che conosce bene avendolo affrontato quando allenava il San Paolo, che domani si giocherà il Mondiale per Club nella finale contro il Chelsea.

QUALITA – «Giocano un calcio molto europeo, merito dell'allenatore Abel Ferreira. Non ha snaturato gli elementi a disposizione, ma ha imposto ritmi alti sia in allenamento sia in partita. E poi si tratta di una squadra che sa cambiare modulo in corsa: passa con facilità dalla classica difesa a 4 a quella a 3

