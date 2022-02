Miss Italia: in finale la prima reginetta incinta e la prima reginetta lesbica (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il concorso di Miss Italia, mai come quest’anno bistrattato, domenica sera eleggerà la sua reginetta di bellezza che rappresenterà la ragazza più bella..dello scorso anno. A causa di alcuni casi di positività al Covid-19 fra le finaliste, infatti, la finale nazionale del concorso – che si sarebbe dovuta tenere a metà dicembre 2021 – è stata posticipata a metà febbraio. Archiviata l’esperienza su La7 e lontantissimi i tempi di mamma Rai, Miss Italia quest’anno diventerà realtà sulla piattaforma streaming Helbiz. L’evento – condotto da Alessandro Di Sarno con Elettra Lamborghini – vedrà scendere in campo venti bellissime fra cui anche la prima reginetta incinta (di tre mesi!) e la ... Leggi su biccy (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il concorso di, mai come quest’anno bistrattato, domenica sera eleggerà la suadi bellezza che rappresenterà la ragazza più bella..dello scorso anno. A causa di alcuni casi di positività al Covid-19 fra le finaliste, infatti, lanazionale del concorso – che si sarebbe dovuta tenere a metà dicembre 2021 – è stata posticipata a metà febbraio. Archiviata l’esperienza su La7 e lontantissimi i tempi di mamma Rai,quest’anno diventerà realtà sulla piattaforma streaming Helbiz. L’evento – condotto da Alessandro Di Sarno con Elettra Lamborghini – vedrà scendere in campo venti bellissime fra cui anche la(di tre mesi!) e la ...

