Miss Italia 2021, tra le finaliste una ragazza omosessuale e una incinta del suo terzo bebè: foto e dichiarazioni

L'edizione di Miss Italia 2021 entrerà sicuramente nella storia. Per la prima volta dalla nascita del concorso di bellezza, calcheranno la passarella della finale la prima ragazza incinta e la prima ragazza omosessuale dichiarata. Le aspiranti Miss andranno a unirsi alle altre 18 reginette, per un totale di 20, che domenica sera andranno a gareggiare per la fascia di Miss Italia 2021. Archiviate ormai l'esperienza televisiva su La7 e salutata ormai da diversi anni la Rai, questa nuova edizione andrà in onda sulla piattaforma streaming Helbiz. L'evento sarà condotto da Alessandro Di Sarno accompagnato da Elettra Lamborghini. La giuria che eleggerà la nuova reginetta di bellezza sarà composta dalla ...

