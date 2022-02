Miriam Leone commenta la nuova eruzione dell'Etna: "È una delle cose che amo di più della vita" (FOTO) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Miriam Leone ha raccontato attraverso Instagram quanto accaduto la scorsa notte spiegando che l'Etna è, sin da quando era una bambina, una delle cose che 'ama di più della vita'. Miriam Leone ha recentemente scelto Instagram per aprirsi a proposito del ruolo fondamentale che l'Etna gioca nella sua vita dopo che la notte scorsa è cessata una spettacolare fase eruttiva dal cratere di Sud-Est, che è stata seguita da una nube eruttiva alta otto chilometri. Nella didascalia della FOTO, la Leone ha scritto: "Ieri sera mio fratello mi ha mandato questa FOTO scattata da un suo amico... Mi spiace sempre un po' non essere a casa (la mia prima ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 febbraio 2022)ha raccontato attraverso Instagram quanto accaduto la scorsa notte spiegando che l'è, sin da quando era una bambina, unache 'ama di più'.ha recentemente scelto Instagram per aprirsi a proposito del ruolo fondamentale che l'gioca nella suadopo che la notte scorsa è cessata una spettacolare fase eruttiva dal cratere di Sud-Est, che è stata seguita da una nube eruttiva alta otto chilometri. Nella didascalia, laha scritto: "Ieri sera mio fratello mi ha mandato questascattata da un suo amico... Mi spiace sempre un po' non essere a casa (la mia prima ...

