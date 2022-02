"Minacce di morte alla mia famiglia. Chi gli dà spazio sbaglia": Bassetti, cannonata a Giuseppe Brindisi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ormai, è una sorta di format nel format, quello del virologo che sbrocca e lascia la trasmissione tv in cui si trova. L'ultimo episodio ha avuto per protagonista Matteo Bassetti, uno che in questi anni pandemici di trasmissioni ne ha abbandonate parecchie. Il tutto è avvenuto a Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in onda su Rete 4. Il virologo genovese ha alzato i tacchi e ha abbandonato lo studio dopo aver sentito troppe panzane no-vax. E sulla vicenda, lo stesso Bassetti ci torna su Instagram, dove pubblica una foto che lo ritrae nel suo ufficio, in camice bianco e concentrato davanti al suo pc, a corredo della quale scrive quanto segue: "Trovo assolutamente sbagliato e controproducente continuare ad invitare nelle varie trasmissioni televisive esponenti del mondo no-vax". ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ormai, è una sorta di format nel format, quello del virologo che sbrocca e lascia la trasmissione tv in cui si trova. L'ultimo episodio ha avuto per protagonista Matteo, uno che in questi anni pandemici di trasmissioni ne ha abbandonate parecchie. Il tutto è avvenuto a Zona Bianca, il programma condotto dain onda su Rete 4. Il virologo genovese ha alzato i tacchi e ha abbandonato lo studio dopo aver sentito troppe panzane no-vax. E sulla vicenda, lo stessoci torna su Instagram, dove pubblica una foto che lo ritrae nel suo ufficio, in camice bianco e concentrato davanti al suo pc, a corredo della quale scrive quanto segue: "Trovo assolutamenteto e controproducente continuare ad invitare nelle varie trasmissioni televisive esponenti del mondo no-vax". ...

