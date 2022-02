Milly Carlucci, avete mai visto sua figlia? Sono identiche (Di venerdì 11 febbraio 2022) Milly Carlucci torna in prima serata su Rai Uno e nell’attesa cerchiamo di conoscere meglio un membro della sua famiglia, ovvero la figlia: l’avete mai vista? Mancano pochissime ore alla messa in onda della prima puntata del Cantante Mascherato, lo show di prima serata che per la terza edizione vede alla guida la conduttrice volto di punta di Rai Uno. Getty ImagesQuello di cui però vogliamo parlare riguarda la sua vita privata e nello specifico la sua famiglia, avete mai visto la figlia Angelica? Nonostante la sua profonda riservatezza è apparsa diverse volte al fianco della madre ed è davvero bellissima. No è bionda come la conduttrice ma le somiglia davvero tanto e lei cosi come per il figlio maschio è davvero tanto orgogliosa del percorso che ha ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 febbraio 2022)torna in prima serata su Rai Uno e nell’attesa cerchiamo di conoscere meglio un membro della sua famiglia, ovvero la: l’mai vista? Mancano pochissime ore alla messa in onda della prima puntata del Cantante Mascherato, lo show di prima serata che per la terza edizione vede alla guida la conduttrice volto di punta di Rai Uno. Getty ImagesQuello di cui però vogliamo parlare riguarda la sua vita privata e nello specifico la sua famiglia,mailaAngelica? Nonostante la sua profonda riservatezza è apparsa diverse volte al fianco della madre ed è davvero bellissima. No è bionda come la conduttrice ma le somiglia davvero tanto e lei cosi come per il figlio maschio è davvero tanto orgogliosa del percorso che ha ...

