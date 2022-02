Milan, Theo Hernandez lascia Casa Milan dopo il rinnovo | VIDEO PM (Di venerdì 11 febbraio 2022) Theo Hernandez ha lasciato Casa Milan dopo il rinnovo ufficiale con i rossoneri. Ecco l'uscita dalla sede rossonera in questo VIDEO del nostro Stefano Bressi Leggi su pianetamilan (Di venerdì 11 febbraio 2022)hatoilufficiale con i rossoneri. Ecco l'uscita dalla sede rossonera in questodel nostro Stefano Bressi

Advertising

AntoVitiello : ?? Theo #Hernandez è appena arrivato in sede per firmare ?? il rinnovo con il #Milan ??? - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Theo Bernard François #Hernández fino al 30 giugno 2026. - OptaPaolo : 3 - #Theo Hernández (17 reti) è il 3° difensore ad aver segnato più gol nella storia del #Milan in Serie A, dopo Pa… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: #TheoHernandez è già nella storia del #Milan: il dato - ninoBertolino : RT @RadioRossonera: #TheoHernandez è già nella storia del #Milan: il dato -