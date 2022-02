Milan, Theo Hernandez ha rinnovato fino al 2026 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ora è ufficiale: Theo Hernandez ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2026. Ad ufficializzarlo lo stesso club rossonero, con una serie di post sui propri canali social. Leggi su globalist (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ora è ufficiale:hail suo contratto con ilal. Ad ufficializzarlo lo stesso club rossonero, con una serie di post sui propri canali social.

AntoVitiello : ?? Theo #Hernandez è appena arrivato in sede per firmare ?? il rinnovo con il #Milan ??? - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Theo Bernard François #Hernández fino al 30 giugno 2026. - OptaPaolo : 3 - #Theo Hernández (17 reti) è il 3° difensore ad aver segnato più gol nella storia del #Milan in Serie A, dopo Pa… - MilanNewsit : Theo commenta il rinnovo: 'Il Milan è una squadra incredibile, qui sto bene fin dal primo giorno' - teo_acm : RT @FraNasato: Secondo @diarioas Theo Hernandez era il primo nome del Barca per la fascia sinistra, l’operazione però è stata da subito com… -