Milan | DJ Ringo | “Ibrahimovic? Avercene di problemi così!” | ESCLUSIVA

Advertising

PianetaMilan : #Milan, DJ #Ringo: “#Giampaolo? Fortunatamente è andato via” | #ESCLUSIVA #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : .@acmilan, @VIRGINRINGO: 'Non montiamoci la testa e vinciamo' | ESCLUSIVA #ACMilan #Milan #SempreMilan - RevolverShow : RT @MilanPress_it: La nostra intervista esclusiva al noto dj, grande tifoso rossonero ???? #Ringo #DjRingo #DerbyMilano #Derby #Milan #AcMil… - MilanPress_it : La nostra intervista esclusiva al noto dj, grande tifoso rossonero ???? #Ringo #DjRingo #DerbyMilano #Derby #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ringo

Il documentario "The Beatles: Get Back" segue John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e... anche a Milano, dove il 24 novembre, in occasione dellaMusic Week, per celebrare il lancio ...... i generi musicali di Ibrahimovic e Dzeko, l'esultanza in caso di vittoria del derby all'ultimo minuto e gli sfottò: puntata di GazzaVip dedicata a- Inter con protagonisti Dj, tifoso ...Il noto dj e tifoso rossonero Ringo, al secolo Rocco Maurizio Anaclerio, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare della stretta attualità in casa Milan: “Basta ricordarsi lo scetticismo ...Il noto dj e tifoso rossonero Ringo, al secolo Rocco Maurizio Anaclerio, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare della stretta attualità in casa Milan: Ringo, partiamo dal mercato ...