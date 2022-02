Milan | Di Stefano | “Rinnovo Theo Hernandez primo passo del nuovo corso”

Advertising

Darteg3 : RT @ReadyPlayer1___: 'AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Theo Bernard François Hernández fino al 30 giugno 20… - enricoI00 : RT @ReadyPlayer1___: 'AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Theo Bernard François Hernández fino al 30 giugno 20… - Andrencr : RT @ReadyPlayer1___: 'AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Theo Bernard François Hernández fino al 30 giugno 20… - ReadyPlayer1___ : 'AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Theo Bernard François Hernández fino al 30 giugno… - Andrea_Coin : @angelomangiante @SkySport cosa aspettate a mandarlo a Milanello come inviato del Milan al posto di Di Stefano…. -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Stefano

Commenta per primo Ilvuole chiudere una settimana da sogno e si prepara ad ospitare la Sampdoria, reduce dal convincente 4 - 0 rifilato al Sassuolo. Domenica pomeriggioPioli ritrova Tomori dal primo minuto ......si stiano muovendo con largo anticipo per battere la concorrenza e mettere a disposizione diPioli Sven Botman. Ieri, gli agenti del difensore olandese hanno varcato le porte di Casa. ...Si avvicina sempre di più l’appuntamento di San Siro che vedrà la Sampdoria affrontare il Milan di Stefano Pioli. Sarà la terza gara della nuova gestione di Marco Giampaolo, che finora ha raccolto il ...Il 2022 è dunque un anno da incorniciare per Theo Hernandez. Prima il rinnovo con il Milan. Poi il forte terzino sinistro rossonero diventerà anche padre. Una gioia dopo l'altra insomma per il ...