Michelle Hunziker | nudo integrale nella vasca | Solo schiuma e Senza veli da urlo Mamma mia | Guarda

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Nuova vita, per, dopo la rottura con Tomaso Trussardi. Una separazione dolorosa, dopo una lunga relazione. Ma è il momento dire avanti. E la bellissima conduttrice svizzera lo sta facendo alla grande: nuovo look, nuovo taglio di capelli e anche un imminente nuovo programma su Canale 5, dal simpatico titoloImpossibile. E insomma, la storica conduttrice di Striscia la Notizia si gode quello che non può che essere che un senso di rinnovata libertà. E l'ultima focosa testimonianza in tal senso arriva direttamente da una story pubblicata su Instagram dalla. Una story assolutamente incendiaria. Eccola, nuda e con le braccia in posizione strategica per coprirsi il seno, mentre si mostra a tarda serada bagno. ...

È passato quasi un mese da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno sconvolto tutti facendo un annuncio inaspettato. Il 18 gennaio 2022, la conduttrice svizzera e l'imprenditore di moda si ...