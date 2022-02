Michelle Hunziker | la verità sul divorzio con Trussardi e su Eros Ramazzotti | “Non avrei mai pensato che…”

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 11 febbraio 2022)sarà ospite nel salotto di ‘Verissimo’, nella puntata che andrà in onda Domenica 13 Febbraio su Canale 5. Intervistata dalla padrona di casa Silvia Toffanin, laha deciso di rompere finalmente il silenzio sul suocon Tomaso. La conduttrice svizzera ha parlato sempre con stima dell’ormai ex marito, ma è stato anche inevitabile inserire nel discorso lo storico ex marito. Il cantante è stato recentemente al centro di alcuni gossip circa un presunto ritorno di fiamma tra lui e; secondo le indiscrezioni, sarebbe stata proprio questa la causa delcon. Lo stessoperò aveva messo subito a ...