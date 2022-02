Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi | la rottura a Verissimo | «Ti senti una fallita Eros Ramazzotti nel mio nuovo show»

(Di venerdì 11 febbraio 2022) «Tiunanel mio». Ospite in esclusiva adomenica 13 febbraio nel salotto di Silvia Toffanin, ha raccontato la fine della sua storia d’amore con l’imprenditore e il motivo per cui ha deciso di tagliare i capelli.– ospite in esclusiva domenica 13 febbraio a– parla per la prima volta della fine della storia d’amore con: «Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti, ma rappresenta anche uninizio – e aggiunge – Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio ...

Advertising

ModaCorriere : Michelle Hunziker: «Una separazione è sempre un lutto, ti senti fallita» - PasqualeMarro : #michellehunziker in lutto: momento terribile dopo il divorzio - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker a Verissimo parla della rottura con Tomaso Trussardi #michelle #hunziker #verissimo #parla… - infoitcultura : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la rottura a Verissimo: «Ti senti una fallita. Eros Ramazzotti nel mio n - infoitcultura : Michelle Hunziker e l’addio a Tomaso Trussardi: “Come un lutto” -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Una separazione dolorosa. Una fine pesante come " un lutto ", vissuta però anche come un nuovo inizio.ha scelto lo studio di Verissimo per parlare, per la prima volta in pubblico, del suo addio al marito Tomaso Trussardi . I due avevano comunicato la loro rottura sentimentale il mese ...Dopo la rottura ufficiale dal marito Tomaso Trussardi,gli dedica delle bellissime parole. La separazione trae Tomaso Trussardi ha sconvolto i loro fan e tutto il mondo dello spettacolo, ma nonostante le difficoltà la ...Per la prima volta da quando, con un comunicato congiunto, ha dato alla stampa la notizia della separazione dal marito, Michelle Hunziker parla della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, un ...La notizia della separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha scosso profondamente i fan della conduttrice. La coppia formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, infatti, appariva ...