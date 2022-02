Meteo, torna il freddo nel weekend: sarà allerta neve il giorno di San Valentino (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sembra di essere già in primavera con un Meteo bizzarro tra giornate fredde e altre molto miti. In questi ultimi 2 giorni abbiamo superato i 20 gradi al Centro e, senza più l'aiuto dei venti di Foehn, abbiamo di nuovo assaggiato i 15-16 gradi anche a Milano e Torino. Ma per San Valentino le temperature caleranno di 10-15 gradi con neve al Nord Ovest.La neve di San ValentinoGià nel fine settimana aria fredda di provenienza russa farà scendere le temperature. Poi, un ulteriore crollo è atteso lunedì con l'arrivo di una perturbazione che porterà abbondanti nevicate al nord-ovest, possibili disagi sulle arterie appenniniche liguri e vento a tratti forte da Sud. La neve potrebbe poi imbiancare anche le pianure del Nord, tra Basso Piemonte, Bassa Lombardia ed Emilia con possibili fiocchi ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sembra di essere già in primavera con unbizzarro tra giornate fredde e altre molto miti. In questi ultimi 2 giorni abbiamo superato i 20 gradi al Centro e, senza più l'aiuto dei venti di Foehn, abbiamo di nuovo assaggiato i 15-16 gradi anche a Milano e Torino. Ma per Sanle temperature caleranno di 10-15 gradi conal Nord Ovest.Ladi SanGià nel fine settimana aria fredda di provenienza russa farà scendere le temperature. Poi, un ulteriore crollo è atteso lunedì con l'arrivo di una perturbazione che porterà abbondanti nevicate al nord-ovest, possibili disagi sulle arterie appenniniche liguri e vento a tratti forte da Sud. Lapotrebbe poi imbiancare anche le pianure del Nord, tra Basso Piemonte, Bassa Lombardia ed Emilia con possibili fiocchi ...

