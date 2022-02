Meteo, freddo weekend in attesa della neve di San Valentino (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dal caldo anomalo alla neve, poi di nuovo il caldo! Sembra di essere già in primavera, con un Meteo bizzarro, con l’alternanza di giornate fredde ad altre già quasi simil-estive: in questi ultimi 2 giorni abbiamo superato i 20°C al Centro e, senza più l’aiuto dei venti di Foehn, abbiamo di nuovo assaggiato i 15-16°C anche a Milano e Torino, temperature tanto gradevoli quanto anomale per la prima decade di febbraio. E adesso dopo il caldo cosa ci aspetta? I modelli, che già vedevano la neve in pianura al Nord come tendenza, sembrano, sempre ed ancora di più, confermare la dama bianca, proprio per San Valentino: con questa previsione le temperature caleranno di 10-15°C entro lunedì con i fenomeni più intensi tra Liguria e Basso Piemonte. Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dal caldo anomalo alla, poi di nuovo il caldo! Sembra di essere già in primavera, con unbizzarro, con l’alternanza di giornate fredde ad altre già quasi simil-estive: in questi ultimi 2 giorni abbiamo superato i 20°C al Centro e, senza più l’aiuto dei venti di Foehn, abbiamo di nuovo assaggiato i 15-16°C anche a Milano e Torino, temperature tanto gradevoli quanto anomale per la prima decade di febbraio. E adesso dopo il caldo cosa ci aspetta? I modelli, che già vedevano lain pianura al Nord come tendenza, sembrano, sempre ed ancora di più, confermare la dama bianca, proprio per San: con questa previsione le temperature caleranno di 10-15°C entro lunedì con i fenomeni più intensi tra Liguria e Basso Piemonte. Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito ...

