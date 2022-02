Meteo Campania, ultimi giorni di sole: da San Valentino torna il maltempo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Meteo Campania: queste settimane saranno caratterizzate dall’alternanza di sole caldo e pioggia battente. Meteo Campania Dal caldo anomalo alla neve, poi di nuovo il caldo! Sembra di essere già in primavera, con un Meteo bizzarro, con l’alternanza di giornate fredde ad altre già quasi simil-estive: in questi ultimi 2 giorni abbiamo superato i 20°C Leggi su 2anews (Di venerdì 11 febbraio 2022): queste settimane saranno caratterizzate dall’alternanza dicaldo e pioggia battente.Dal caldo anomalo alla neve, poi di nuovo il caldo! Sembra di essere già in primavera, con unbizzarro, con l’alternanza di giornate fredde ad altre già quasi simil-estive: in questiabbiamo superato i 20°C

