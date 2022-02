Meteo | altro che primavera | arriva la svolta gelida | crollo termico

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Le previsioniper il weekend di San Valentino e la prossima settimana: torna il freddo, neve e pioggia Se non fosse che siamo in pieno febbraio sembrerebbe una stupenda. Da Nord a Sud infatti il sole splende, l’aria è tiepida e la mimosa è in fiore. Qualcuno potrebbe dunque pensare che l’inverno sia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

iLMeteo.it

... poi di nuovo il caldo! Sembra di essere già in primavera, con unbizzarro,... Read More ... Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su TumblrStampa Pocket Tagged with: ...Il condizionale è d'obbligo perché proprio per queste giornate ilnon prevedeva minime ... fredda, piovosa, o addirittura nevosa, molti di noi si saranno senz'svegliati di soprassalto, o ...Qualcuno potrebbe dunque pensare che l’inverno sia già stato archiviato, ma nient’affatto. Secondo le previsioni meteo la svolta gelida è dietro l’angolo, già nel weekend di San Valentino assisteremo ...Altrove, almeno sino a domenica, l’apporto dell’Alta Pressione si farà sentire regalando ancora scampoli di bel tempo. La struttura anticiclonica, ora centrata sul Mediterraneo, è destinata a traslare ...